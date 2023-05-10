Політика

ЗСУ готові до наступу, але не можна недооцінювати РФ, – Столтенберг

10 Травня 2023 21:12
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війна, нато

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що союзники підготували Збройні Сили України до наступу, але росіяни також побудували потужну оборону.

Про це він повідомив в інтерв’ю CNN.

За його словами, війни непередбачувані за своєю природою, проте Україна вже змогла відвоювати території на півночі, Харківщину та Херсон.

“Усе обладнання, все навчання вони отримали від НАТО, зокрема дев’ять кваліфікованих бригад і добре обладнаних. Все це повинно дозволити їм відвоювати більше території в їхньому контрнаступі”, –  сказав Столтенберг.

Він наголосив, що одночасно не можна недооцінювати росіян.

“Лінії фронту вже давно статичні. І росіяни змогли побудувати значні оборонні рубежі з мінними полями та траншеями, щоб протистояти українському наступу”, – резюмував генсек НАТО.


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