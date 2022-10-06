Політика

Зрадники і поплічники окупантів тікають із Луганщини та Херсонщини, – Генштаб

6 Жовтня 2022 07:37
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Деокупація

В результаті поступового звільнення Силами оборони тимчасово захоплених територій, одночасно з відходом підрозділів російських окупаційних військ, відзначається виїзд поплічників окупаційної влади.

Про це повідомляє Генштабу ЗСУ.

Так, за наявною інформацією, з населеного пункту Сватове до Новопскова Луганської області зафіксовано переміщення трьох автобусів прихильників окупантів.

За даними Генштабу, схожа ситуація на тимчасово зайнятій території Херсонської області, де представники приватних охоронних кампаній з ТОТ АР Крим планують евакуюватися назад на півострів.

В населеному пункті Рубіжне Луганської області, з метою пошуку українських диверсантів та партизанів, окупанти ввели комендантську годину та посилили фільтраційні заходи.


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