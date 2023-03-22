Змістовний діалог у форматі НАТО-Росія неможливий, – Столтенберг

Країни-члени НАТО “багато років працювали над змістовним діалогом з Росією”, але “Росія відійшла від цієї мети”.

Як передає “Голос Америки“, про це заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг.

За його словами, неможливо вести змістовний діалог з Росією, коли вона здійснює агресію проти України.

Учасники НАТО, додав Столтенберг, намагалися відрадити Росію від вторгнення в Україну торік, використовуючи “усі дипломатичні та політичні канали”.

“Ми використовували всі зусилля, щоб спробувати запобігти вторгненню в Україну, – каже Столтенберг. – Але після вторгнення це (діалог) не має сенсу. Ми не можемо вести жодного змістовного діалогу з країною, яка несе відповідальність за незаконну агресію проти сусідньої України”, – зазначив генсек.

Навіть якби війна в Україні завтра закінчилася, безпекове середовище у Європі змінилося на довгу перспективу, – загалом підсумував ситуацію у регіоні Столтенберг.