ЗМІ: США можуть дозволити третім країнам передати Україні винищувачі F-16

Відмова США надати Україні винищувачі F-16, про що нещодавно заявив президент Джо Байден, можливо, не варто розглядати як категоричне “ні”, пише видання Politico з посиланням на свої джерела у Пентагоні.

Вашингтон може повернутися до цього питання з часом, але зараз вважає за краще зосередитися на оснащенні України наступальними озброєннями, кажуть у Вашингтоні.

Там вважають, що нові військові літаки не зіграють великої ролі у битвах, які, як вважається, очікують навесні. Крім того, зовсім не лишається часу на навчання українських льотчиків.

Проте, пише Politico, у США не виключають, що можуть надати дозвіл іншим країнам на постачання F-16 Києву.

Польща, Нідерланди та Франція вже висловили готовність розглянути це питання.