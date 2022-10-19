Зеленський звільнив посла України у Казахстані

Президент Володимир Зеленський підписав указ про відставку Петра Врублевського з посади посла України у Казахстані.

“Звільнити Врублевського Петра Юрійовича з посади надзвичайного та повноважного посла України в Республіці Казахстан”, – мовиться у тексті указу №723/2022.

Дипломат у інтерв’ю казахському блогеру, маючи на увазі війну в Україні, сказав, що “чим більше ми (українці) вб’ємо росіян зараз, тим менше доведеться їх вбивати нашим дітям”.

Росія вимагала від Казахстану вислати Врублевського, але Астана звинуватила Москву в неналежному тоні у відносинах між “рівними стратегічними партнерами” та відхилила заклик і попросила Київ замінити посла.