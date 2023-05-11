Політика

Зеленський зустрівся зі спецрадником президента Бразилії

11 Травня 2023 16:55
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Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спеціальним радником президента Бразилії з міжнародних питань Селсо Аморімом у четвер, 11 травня.

“Зустрівся зі спеціальним радником Президента Бразилії з міжнародних питань Селсо Аморімом. Наголосив, що єдиний план, здатний припинити російську агресію в Україні, – це українська формула миру”, – написав Зеленський.

Під час зустрічі обговорили також можливість проведення саміту Україна – Латинська Америка.

Зеленський наголосив, що очікує на продовження діалогу з президентом Бразилії й буде радий вітати його в Україні.


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