Політика

Зеленський зустрівся з главою МЗС Ізраїлю

16 Лютого 2023 21:00
13
читать на русском →
зеленський, ізраїль

Президент Володимир Зеленський розраховує, що візит міністра закордонних справ Ізраїлю Елі Коена до України сприятиме поглибленню співпраці між державами.

Про це Президент України заявив у Телеграмі за результатами зустрічі з главою МЗС Ізраїлю.

Зеленський відзначив, що Держава Ізраїль завжди була важливим партнером України на Близькому Сході. Візит Коена – це перший візит до України представника Ізраїлю з початку повномасштабного російського вторгнення.

“Під час зустрічі з міністром закордонних справ Елі Коеном обговорили поглиблення двосторонньої співпраці за різними напрямами”, – зазначив глава Української держави.

Він також запросив Ізраїль долучитись до реалізації української Формули миру.

Окрім того, сторони розглянули питання участі у післявоєнній відбудові України. Зокрема, Зеленський зауважив, що Українська держава могла б використати досвід Ізраїлю у розмінуванні.

Президент України подякував співрозмовнику за надану гуманітарну допомогу. “Розраховую, що цей візит сприятиме поглибленню нашої співпраці”, – підкреслив глава Української держави.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
16 Лютого 2023 21:19
66

Російський наступ вже розпочався, – Зеленський
16 Лютого 2023 20:18
43

Росія втрачає 2000 окупантів за кожні 100 метрів просування
16 Лютого 2023 19:38
49

Резніков підвів підсумки візиту в Брюссель
16 Лютого 2023 18:48
36

ЗСУ уразили артилерійський підрозділ РФ та завдали 13 ударів по районах зосередження окупантів, – Генштаб
16 Лютого 2023 18:03
55

Із російського полону повернулися 100 українських воїнів
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Село Залужное и страна московия:
поддерживаю новые названия и поясняю
Юрий КАСЬЯНОВ

Готовится масштабное воздушное нападение
Александр КИРШ

Этот анекдот нужно срочно перевести на все языки стран НАТО
Віталій ПОРТНИКОВ

Письмо миротворцу
Юрій ЛУЦЕНКО

Що відбувається під Бахмутом?
Александр КИРШ

Китай предупредили: труп путина может приплыть не к Си, а к Каспарову
усі думки