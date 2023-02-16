Зеленський зустрівся з главою МЗС Ізраїлю

Президент Володимир Зеленський розраховує, що візит міністра закордонних справ Ізраїлю Елі Коена до України сприятиме поглибленню співпраці між державами.

Про це Президент України заявив у Телеграмі за результатами зустрічі з главою МЗС Ізраїлю.

Зеленський відзначив, що Держава Ізраїль завжди була важливим партнером України на Близькому Сході. Візит Коена – це перший візит до України представника Ізраїлю з початку повномасштабного російського вторгнення.

“Під час зустрічі з міністром закордонних справ Елі Коеном обговорили поглиблення двосторонньої співпраці за різними напрямами”, – зазначив глава Української держави.

Він також запросив Ізраїль долучитись до реалізації української Формули миру.

Окрім того, сторони розглянули питання участі у післявоєнній відбудові України. Зокрема, Зеленський зауважив, що Українська держава могла б використати досвід Ізраїлю у розмінуванні.

Президент України подякував співрозмовнику за надану гуманітарну допомогу. “Розраховую, що цей візит сприятиме поглибленню нашої співпраці”, – підкреслив глава Української держави.