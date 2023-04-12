Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Сенату США

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Сенату Конгресу США у складі Джозефа Манчіна, Лізи Мурковскі та Марка Келлі.

“Поінформував про ситуацію на передовій та поділився оцінками щодо перспектив її розвитку. Детально обговорили подальші напрями американської допомоги та роль Конгресу в цьому процесі”, – написав він у телеграм-каналі.

“Ми боремося за спільні цінності – свободу і демократію. Наша перемога буде визначальною для розвитку ситуації в Європі та в усьому світі. Продовження такої комплексної підтримки – оборонної і фінансової – є запорукою нашої перемоги над агресором”, – написав також Зеленський.

Він подякував сенаторам за візит до України. “Це важливий сигнал підтримки нашої держави та всього українського народу”, – зазначив Зеленський.