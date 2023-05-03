Політика

Зеленський заявив, що дізнався про “витік” даних Пентагону зі ЗМІ

3 Травня 2023 08:41
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що не мав жодних розмов з Білим домом про масовий витік у засоби масової інформації документів американської розвідки, і дізнався про це вже з новин, як і інші.

Про це Зеленський розповів в інтерв’ю The Washington Post.

“Я не отримував інформацію ані від Білого дому, ані від Пентагону заздалегідь. У нас не було такої інформації”, – зазначив Зеленський.

Президент назвав ситуацію з таким “зливом” розвідданих США, що просочилися в мережу через платформу обміну повідомленнями Discord, “напевно поганою історією”.

“Нам це невигідно. Це невигідно для репутації Білого дому, і я вважаю, що це невигідно для репутації Сполучених Штатів”, – додав він.

На запитання журналіста, чи не призвело це до послаблення довіри між країнами, Зеленський зазначив, що демонстрація своїх особистих почуттів не вартує потенційної шкоди підтримці США військових зусиль України.

“Там, де я можу говорити відверто, я це роблю. Але є високі ризики. Якби це була моя війна проти Путіна, і нас було двоє на полі бою, я сказав би всім, що я про них думаю. Але тут історія трохи інша. Ми всі несемо відповідальність”, – зауважує глава Української держави.

Також Зеленський. коментуючи “витік” даних з Пентагону, назвав їх “телешоу”, яке може зацікавити деяких людей, але яке зрештою це грає РФ на руку.

“Десь хайп, десь скандал. Для нас все, що так чи інакше заздалегідь інформує нашого ворога, для нас однозначно мінус. Я не бачу тут жодних переваг”, – додав він.


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