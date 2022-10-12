Політика

Зеленський запровадив санкції проти Дерипаски, Януковича, Курченка та Лебедєва

12 Жовтня 2022 20:24
34
санкції

Президент Володимир Зеленський у середу, 12 жовтня, ввів у дію рішення РНБО про санкції щодо бізнесмена Сергія Курченка, експрезидента-втікача Віктора Януковича, російського мільярдера Олега Дерипаски та ексміністра оборони Павла Лебедєва.

В указі сказано, що рішення РНБО про внесення змін до санкцій було ухвалено 12 жовтня.

Нове рішення передбачає блокування активів (позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами) на десять років.

Дерипаска потрапив під санкції РНБО ще в червні 2021 року, Курченко, Лебедєв, Янукович та низка інших колишніх чиновників — у березні 2021 року.

У вересні 2022 року прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Кабінет міністрів повторно наклав санкції на президента-втікача Віктора Януковича, ексміністра оборони Павла Лебедєва, українського бізнесмена часів Януковича Сергія Курченка, а також російського олігарха Олега Дерипаску, щоб остаточно конфіскувати їхнє майно на території України.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Путін просто вбиває, а не мститься
Юрій БУТУСОВ

У России осталась только пропаганда
Александр КИРШ

Как разоблачили блефанутого
Александр КИРШ

Смелого путин боится 
усі думки
ТОП-новини
12 Жовтня 2022 20:24
34

Зеленський запровадив санкції проти Дерипаски, Януковича, Курченка та Лебедєва
12 Жовтня 2022 20:03
54

Опалювальний сезон у Харкові можуть розпочати після 15 жовтня
12 Жовтня 2022 19:01
77

ЗСУ відбили атаки окупантів на Донбасі та атакували шість ЗРК, – Генштаб
12 Жовтня 2022 17:56
111

Українські війська змінили динаміку цієї війни, – Остін
12 Жовтня 2022 17:12
22

Готовність до опалювального сезону по Україні становить більш ніж 90%
Останні новини
усі новини