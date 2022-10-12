Зеленський запровадив санкції проти Дерипаски, Януковича, Курченка та Лебедєва

Президент Володимир Зеленський у середу, 12 жовтня, ввів у дію рішення РНБО про санкції щодо бізнесмена Сергія Курченка, експрезидента-втікача Віктора Януковича, російського мільярдера Олега Дерипаски та ексміністра оборони Павла Лебедєва.

В указі сказано, що рішення РНБО про внесення змін до санкцій було ухвалено 12 жовтня.

Нове рішення передбачає блокування активів (позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами) на десять років.

Дерипаска потрапив під санкції РНБО ще в червні 2021 року, Курченко, Лебедєв, Янукович та низка інших колишніх чиновників — у березні 2021 року.

У вересні 2022 року прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Кабінет міністрів повторно наклав санкції на президента-втікача Віктора Януковича, ексміністра оборони Павла Лебедєва, українського бізнесмена часів Януковича Сергія Курченка, а також російського олігарха Олега Дерипаску, щоб остаточно конфіскувати їхнє майно на території України.