Політика

Зеленський виступив перед парламентом Данії

21 Серпня 2023 10:48
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зеленський, данія

Президент Володимир Зеленський виступив перед парламентом Данії (Фолькетингом).

Зеленський подякував Данії за допомогу у протистоянні російській агресії. Він зазначив, що всі сусіди Росії будуть під загрозою, якщо Україні не вдасться вистояти.

“Міжнародне право не вдасться реанімувати. Демократії світу, кожна з них, можуть стати мішенню — чи то для ракет, чи то для найманців, чи то для дестабілізації. Я впевнений, ви це відчуваєте. Але я впевнений — Україна таки вистоїть. Я прагну того, щоб ви це побачили, почули, відчули — Україна вистоїть”, — сказав він.

Зеленський висловив вдячність від усіх українців за надану військову допомогу, допомогу з відбудовою, допомогу біженцям.

“Дякую за “Гарпуни” — росіяни їх бояться. Дякую за “Цезарі”, “Леопарди”, “Бредлі”, дрони (так, вони, бояться дронів), артилерію, машини для розмінування. Усе це — служить свободі просто зараз, щоб захистити життя людей”, — сказав Зеленський.

Президент окремо подякував за обіцяні винищувачі F-16, зазначивши, що до них Україна пройшла шлях від “Джавелінів” та “Стінгерів”.

“Дякую, Даніє, за F-16. Були часи, коли казали, що такого не буде. Коли казали, що не варто боротися. Коли не вірили у нас, у вас, у людей. Коли говорили, що легше заморозити своє прагнення жити. Але людяність обернулася солідарністю, солідарність — обернулася лідерством, зокрема вашим”, — сказав він.


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