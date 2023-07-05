Зеленський ввів в дію санкції РНБО проти 18 юросіб, повʼязаних із Росією

Президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради нацбезпеки і оборони про санкції проти 18 юридичних осіб, більшість з яких зареєстровані в РФ і на Кіпрі.

Указ від 5 липня 2023 року опубліковано на сайті президента.

Під санкції потрапили:

ABH Holdings SA (приватна інвестиційна холдингова компанія зі штаб-квартирою в Люксембурзі, належить групі бізнесменів, серед яких ізраїльсько-російський бізнесмен єврейського походження Михайло Фрідман);

ABH Ukraine Limited (компанія зареєстрована на Кіпрі);

Alfastrakhovanie Holdings Limited (Кіпр);

ABH Financial Limited (Кіпр);

“АБ Холдинг” (РФ);

“ЮНС-Холдинг” (РФ);

“АльфаСтрахование” (РФ);

“АС Финанс” (РФ);

“АС Холдинг” (РФ);

“АльфаСтрахование – ОМС” (РФ);

“АльфаСтрахование – Жизнь” (РФ);

Seline Limited (Кіпр);

Masline Holdings Limited (Кіпр);

Fostar Limited (Кіпр);

EXT Ltd (Кіпр);

Viviga Limited (Кіпр);

Fairacre Holdings Limited (Кіпр);

Alfa Capital Holdings Limited (британські Віргінські острови).

Санкції вводяться на 10 років і передбачають блокування активів та запобігання виведенню капіталів за межі України.