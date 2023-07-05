Зеленський ввів в дію санкції РНБО проти 18 юросіб, повʼязаних із Росією

Президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради нацбезпеки і оборони про санкції проти 18 юридичних осіб, більшість з яких зареєстровані в РФ і на Кіпрі.
Указ від 5 липня 2023 року опубліковано на сайті президента.
Під санкції потрапили:
- ABH Holdings SA (приватна інвестиційна холдингова компанія зі штаб-квартирою в Люксембурзі, належить групі бізнесменів, серед яких ізраїльсько-російський бізнесмен єврейського походження Михайло Фрідман);
- ABH Ukraine Limited (компанія зареєстрована на Кіпрі);
- Alfastrakhovanie Holdings Limited (Кіпр);
- ABH Financial Limited (Кіпр);
- “АБ Холдинг” (РФ);
- “ЮНС-Холдинг” (РФ);
- “АльфаСтрахование” (РФ);
- “АС Финанс” (РФ);
- “АС Холдинг” (РФ);
- “АльфаСтрахование – ОМС” (РФ);
- “АльфаСтрахование – Жизнь” (РФ);
- Seline Limited (Кіпр);
- Masline Holdings Limited (Кіпр);
- Fostar Limited (Кіпр);
- EXT Ltd (Кіпр);
- Viviga Limited (Кіпр);
- Fairacre Holdings Limited (Кіпр);
- Alfa Capital Holdings Limited (британські Віргінські острови).
Санкції вводяться на 10 років і передбачають блокування активів та запобігання виведенню капіталів за межі України.