Політика

Зеленський ввів в дію санкції РНБО проти 18 юросіб, повʼязаних із Росією

5 Липня 2023 21:53
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санкції

Президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради нацбезпеки і оборони про санкції проти 18 юридичних осіб, більшість з яких зареєстровані в РФ і на Кіпрі.

Указ від 5 липня 2023 року опубліковано на сайті президента.

Під санкції потрапили:

  • ABH Holdings SA (приватна інвестиційна холдингова компанія зі штаб-квартирою в Люксембурзі, належить групі бізнесменів, серед яких ізраїльсько-російський бізнесмен єврейського походження Михайло Фрідман);
  • ABH Ukraine Limited (компанія зареєстрована на Кіпрі);
  • Alfastrakhovanie Holdings Limited (Кіпр);
  • ABH Financial Limited (Кіпр);
  • “АБ Холдинг” (РФ);
  • “ЮНС-Холдинг” (РФ);
  • “АльфаСтрахование” (РФ);
  • “АС Финанс” (РФ);
  • “АС Холдинг” (РФ);
  • “АльфаСтрахование – ОМС” (РФ);
  • “АльфаСтрахование – Жизнь” (РФ);
  • Seline Limited (Кіпр);
  • Masline Holdings Limited (Кіпр);
  • Fostar Limited (Кіпр);
  • EXT Ltd (Кіпр);
  • Viviga Limited (Кіпр);
  • Fairacre Holdings Limited (Кіпр);
  • Alfa Capital Holdings Limited (британські Віргінські острови).

Санкції вводяться на 10 років і передбачають блокування активів та запобігання виведенню капіталів за межі України.


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