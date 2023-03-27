Політика

Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ у Запорізькій області і зустрівся з гендиректором МАГАТЕ Гроссі

27 Березня 2023 16:20
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Президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військ. Цього разу глава держави побував у Запорізькій області.

“Запорізька область. Передові позиції. Маю честь сьогодні бути тут, поруч із нашими військовими”, – зазначив президент.

Зеленський поспілкувався з українськими захисниками, які боронять Запорізьку область. Глава держави вручив нагороди захисникам.

“Дякую кожному нашому воїну за захист України, нашого суверенітету, наших міст, наших дітей. Ми обов’язково переможемо”, – додав він.

Також Зеленський зустрівся з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі. Вони разом відвідали Дніпровську ГЕС.

“Сьогодні в місті Запоріжжя відбувся насичений обмін інформацією щодо захисту Запорізької АЕС та її персоналу”, – написав Гроссі.

Він запевнив, що МАГАТЕ підтримуватиме ядерні об’єкти в Україні.


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