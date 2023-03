Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ у Запорізькій області і зустрівся з гендиректором МАГАТЕ Гроссі

Президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військ. Цього разу глава держави побував у Запорізькій області.

“Запорізька область. Передові позиції. Маю честь сьогодні бути тут, поруч із нашими військовими”, – зазначив президент.

Зеленський поспілкувався з українськими захисниками, які боронять Запорізьку область. Глава держави вручив нагороди захисникам.

“Дякую кожному нашому воїну за захист України, нашого суверенітету, наших міст, наших дітей. Ми обов’язково переможемо”, – додав він.

Також Зеленський зустрівся з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі. Вони разом відвідали Дніпровську ГЕС.

“Сьогодні в місті Запоріжжя відбувся насичений обмін інформацією щодо захисту Запорізької АЕС та її персоналу”, – написав Гроссі.

Він запевнив, що МАГАТЕ підтримуватиме ядерні об’єкти в Україні.

