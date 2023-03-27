Зеленський відвідав місце ракетного удару РФ по багатоповерхівках у Запоріжжі

Президент Володимир Зеленський у понеділок, 27 березня, відвідав місце удару російських окупантів по багатоповерхових будинках у Запоріжжі.

Глава держави повідомив, що через ворожі обстріли десятки квартир у двох найбільш пошкоджених будинках тепер непридатні для життя. Постраждалим надали допомогу і тимчасове житло.

«На місці трагедії працюють пункти допомоги та мобільний ЦНАП, де люди можуть отримати всі необхідні консультації та оформити надання матеріальної допомоги», — додав Зеленський.