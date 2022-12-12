Політика

Зеленський у розмові з Байденом запропонував організувати глобальний саміт миру

12 Грудня 2022 07:01
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зеленський, байден

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Джозефом Байденом. Під час розмови Зеленський виступив з ініціативою скликання глобального саміту миру.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

“Володимир Зеленський наголосив, що Україна прагне досягти миру, та відзначив важливість консолідації міжнародних зусиль для досягнення цієї мети. Саме задля цього під час саміту G20 президент України представив формулу миру, яка передбачає десять критично важливих кроків, реалізація яких дасть змогу припинити війну.

Президент України окреслив бачення української сторони щодо подальшої роботи в цьому важливому напрямі та виступив з ініціативою скликання Глобального саміту миру”, – йдеться у повідомлені.

Зеленський подякував Байдену за черговий пакет оборонної допомоги, анонсованої 9 грудня, а також за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та лідерство в консолідації міжнародних зусиль у протидії російській агресії.

У розмові з Байденом український президент поінформував про наслідки російського ракетного терору, в результаті якого знищено близько 50% енергетичної інфраструктури, та відзначив допомогу, яку надають США для відновлення енергосистеми України.

Зеленський також закликав Байдена зробити все можливе, щоб допомогти захистити мирне населення України та її критичну інфраструктуру.

Після завершення розмови з Байденом Зеленський опублікував відеозвернення, в якому повідомив про “сильні домовленості”.

“Вже сьогодні відбудеться саміт G7, Україна братиме участь. Зараз ми скоординували наші позиції з Америкою. Це буде дуже важливий саміт. Будуть новини.

Я був радий відчути у розмові, що наша формула миру сприймається позитивно. І це додає оптимізму. Чим швидше будуть реалізовані пункти формули, тим міцнішими будуть гарантії безпеки України і всіх у Європі.

І вже починаємо працювати над глобальним самітом миру. Самітом, який зробить українську формулу миру реальністю”, – сказав Зеленський.


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