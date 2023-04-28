Зеленський призначив Венедіктову послом у Ліхтенштейні

Колишню генпрокурорку України Ірину Венедіктову призначили послом у Князівстві Ліхтенштейн за сумісництвом.

Про це йдеться в указі президента №242/2023.

Венедіктова також залишається послом у Швейцарії. На цю посаду її призначили в листопаді 2022 року.

Крім того, президент Володимир Зеленський призначив Олександра Гамана послом у Камбоджі за сумісництвом. Він також із грудня 2021 року є послом України у В’єтнамі.

Нагадаємо, Верховна Рада звільнила Ірину Венедіктову з посади генеральної прокурорки України 19 липня 2022 року. Звільнити її запропонував президент Зеленський.

Венедіктова обіймала посаду генпрокурорки з 17 березня 2020 року, а перед цим із грудня 2019-го тимчасово очолювала Держбюро розслідувань.

У команді Зеленського Венедіктова відповідала за реформування судової системи. У липні 2019-го вона пройшла до Верховної Ради за списком президентської партії «Слуга Народу» (була третім номером у списку).

Після звільнення очільник фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія заявив, що на Венедіктову очікує посада на дипломатичному фронті.