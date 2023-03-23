Політика

Зеленський приїхав у Херсонську область

23 Березня 2023 13:36
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Під час робочої поїздки до Херсонської області Президент України Володимир Зеленський ознайомився з перебігом відновлення інфраструктурних об’єктів, зруйнованих унаслідок повномасштабної агресії Росії.

Про це повідомляє пресслужуба ОП.

Зокрема, Глава держави відвідав село Посад-Покровське, де пошкоджено велику кількість будинків, а також об’єкти соціальної інфраструктури. Президенту доповіли, що в село поступово повертаються жителі, триває відновлення електро- та водопостачання, відбудовують амбулаторію.

Володимир Зеленський оглянув Пункт Незламності й один із мобільних будинків, які встановлено в селі.

Президент поспілкувався з жителями Посад-Покровського й поцікавився їхніми актуальними потребами. Зокрема, селяни відзначили важливість відбудови зруйнованих домівок та відновлення електропостачання.

«Намагатимемося відбудувати до зими. Наше пріоритетне завдання – електрика. Питну воду даватимуть за графіком. Зараз почнуть працювати над планом. Думаю, що все буде добре», – сказав Глава держави.

Володимир Зеленський відвідав один з енергетичних об’єктів області та ознайомився із ситуацією щодо забезпечення електроенергією населених пунктів Херсонщини. Президенту доповіли про перебіг відновлення електропостачання на деокупованих територіях і ремонт обладнання, зруйнованого внаслідок російських обстрілів.

Крім того, Глава держави ознайомився із заходами, що вживаються для протидії російським обстрілам Херсона та інших населених пунктів регіону.

В обласному центрі Володимир Зеленський оглянув одне зі стаціонарних укриттів для мешканців міста. Тут є інтернет, генератор, обладнані місця для відпочинку. Президента поінформували про роботи з облаштування мобільних і стаціонарних укриттів у Херсонській області.


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