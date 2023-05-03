Зеленський прибув з візитом до Фінляндії

Президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Фінляндії.

Про це повідомляє канцелярія президента Фінляндії.

У ході візиту відбудуться офіційні переговори між Зеленським та президентом Фінляндії Саулі Нііністьо. Вони стосуватимуться боротьби України проти Росії та підтримки нашої держави з боку Фінляндії, а також двосторонніх відносин між країнами та глобальної геополітичної ситуації.

Після завершення переговорів президенти проведуть спільну прес-конференцію.

Зеленського також зустрінеться зі спікером фінського парламенту Петтері Орпо.