Політика

Зеленський прибув з візитом до Фінляндії

3 Травня 2023 12:03
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зеленський, фінляндія

Президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Фінляндії.

Про це повідомляє канцелярія президента Фінляндії.

У ході візиту відбудуться офіційні переговори між Зеленським та президентом Фінляндії Саулі Нііністьо. Вони стосуватимуться боротьби України проти Росії та підтримки нашої держави з боку Фінляндії, а також двосторонніх відносин між країнами та глобальної геополітичної ситуації.

Після завершення переговорів президенти проведуть спільну прес-конференцію.

Зеленського також зустрінеться зі спікером фінського парламенту Петтері Орпо.


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