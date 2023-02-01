Зеленський провів зустріч із президентом Австрії

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із австрійським колегою Олександром Ван дер Белленом. Однією з тем обговорень стало гуманітарне співробітництво між країнами.

“Вітаю в Києві президента Австрії Александра Ван дер Беллена! Сьогодні докладно обговорюємо питання енергетики, економіки, нашої гуманітарної співпраці, розвитку українських громад – всього того, що допомагає зберігати та відновлювати нормальне життя під час війни”, – написав президент України за підсумками переговорів.