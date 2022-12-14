Політика

Зеленський провів чергове засідання Ставки

14 Грудня 2022 13:38
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війна, зеленський

Президент Володимир Зеленський 14 грудня провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Про це повідомляє пресслужба ОП.

Повідомляється, що члени ставки заслухали доповіді щодо оперативної ситуації на фронті та розглянули нагальні потреби сил оборони, що беруть участь у відсічі збройній агресії Російської Федерації.

Також були проаналізовані останні дії ворога та шляхи протидії йому. Окрема увага була приділена забезпеченню безпеки на державному кордоні України.

Продовжилася робота над питаннями посилення протиповітряної та протиракетної оборони нашої держави й захисту енергетичної інфраструктури.

Учасники також розглянули перебіг відновлення енергетичної системи України, зазначають в ОП.


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