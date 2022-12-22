Зеленський про результати візиту до США: їдемо додому з тим, що дійсно допоможе

Українська делегація повертається з Вашингтона до України з добрими результатами і саме з тим, що справді допоможе.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

“Повертаємось з Вашингтона – їдемо з хорошими результатами. З тим, що дійсно допоможе.

Коли ми кажемо “патріоти” в Україні і в Сполучених Штатах – ми однаково маємо на увазі захист держави і людей. Це питання вирішено для України. Є і фінансова підтримка. Є й інші домовленості – про них трохи згодом.

Я дякую Президенту Байдену і за допомогу, і за його міжнародне лідерство, і за налаштованість на перемогу. Дякую Конгресу Сполучених Штатів – обом палатам, обом партіям, усім тим, хто підтримує Україну, усім тим, хто бажає перемоги так само, як і всі ми.

Перемога – буде!” – ідеться у зверненні.