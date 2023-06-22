Політика

Зеленський про наступ: Буде так, як восени

22 Червня 2023 16:53
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війна, зеленський

Контрнаступ розвивається повільно через мінні поля та опір ворога, але так само все починалося восени.

Про це в інтерв’ю ВВС заявив президент Володимир Зеленський.

“Контрнаступ ми оцінюємо позитивно. Не все просто, бо є ті чи інші складнощі. По перше, вся наша земля замінована, навіть там, де ми деокупували нашу територію – майже двісті тисяч квадратних кілометрів нашої землі заміновано. Тому і контрнаступальні дії відбуваються непросто. Кроки хотілося б робити більшими, вони трішки менші, але ви знаєте: той, хто бореться – поборе, і той, хто стукає у двері, тому відкриють”, – зазначив Зеленський.

Він додав, що керівництво країни впевнене в успіху контрнаступальних дій.

“Восени у нас були відповідні контрнаступальні дії і здавалось, що це уповільнений процес. Але в якийсь момент всі побачили, як ми стрімко почали просуватись вперед. Так само буде і тут. Ми мотивовані. Російським військовим погрожує їхнє керівництво. Вони знають, що якщо вони будуть відступати, їх просто будуть вбивати”, – нагадав Зеленський.

Він додав, що ворог щодня робить страшні трагедії на українській землі, згадавши про підрив Каховської ГЕС.

“Хтось каже, що вони таким чином хотіли запобігти нашому контрнаступу. Ну, я вам скажу чесно, не вірте такій інформації. Росія це робить щоденно. Вона щоденно підриває нашу інфраструктуру, б’є ракетами тощо.Такими діями вони не зупинять нас, а навпаки розлютять людей”, – зазначив Зеленський.


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