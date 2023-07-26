Політика

Зеленський повідомив, що Україна отримала підсилення для системи ППО

26 Липня 2023 13:00
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зеленський, ппо

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримала підсилення для системи протиповітряної оборони, яке спрямують у найнагальніші точки.

“Щоденний селектор. Заслухав поточні звіти про постачання зброї та боєприпасів. Є підсилення для нашої системи ППО. Його спрямують туди, де зараз найбільше потрібно”, – повідомив Зеленський у соцмережах.

За словами глави держави, Головне управління розвідки МОУ та Служба зовнішньої розвідки доповіли про активність ворога та його найближчі плани, а СБУ – про перебіг останніх реалізацій щодо ворога всередині держави.

Головком Валерій Залужний поінформував про наступальні й оборонні дії по всій лінії зіткнення.


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