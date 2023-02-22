Політика

Зеленський планує відвідати саміт НАТО у Вільнюсі

22 Лютого 2023 10:45
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зеленський, нато

Президент України Володимир Зеленський планує особисто відвідати саміт НАТО у Вільнюсі в липні.

Про це повідомив в інтерв’ю BNS посол України в Литві Петро Бешта.

“Ми це плануємо. Перше, що нам потрібно – це запрошення, тому що Україна не є членом НАТО. Ми сподіваємося отримати його і сподіваємося на кардинальну зміну ситуації, пов’язану з війною в Україні”, – сказав дипломат, відповідаючи на запитання, чи буде президент на саміті.

З початку російського вторгнення 24 лютого минулого року Зеленський відвідав США, Велику Британію, Францію та Брюссель.

За словами посла, ці візити, які розпочалися наприкінці 2022 року, були радше винятками, оскільки Зеленський має залишатися в Києві.

“Ми очікуємо дуже чіткого формулювання на зустрічі у Вільнюсі, що, як тільки закінчиться війна, Україна стане членом НАТО”, – сказав Бешта.


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