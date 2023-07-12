Політика

Зеленський назвав три пріоритети для України на саміті НАТО

12 Липня 2023 10:49
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зеленський, нато

Пріортетами України на саміті НАТО є отримання додаткової зброї для звільнення своєї землі від окупантів, запрошення до Альянсу та безпекові гарантії.

Про це під час преспідходу у Вільнюсі сказав президент Володимир Зеленський. Він наголосив, що до перемоги членство в НАТО неможливе, тож поки Україна не стала частиною Альянсу, треба безпекові гарантії.

“У нашому порядку денному на сьогодні є три пріоритетні запитання. Перше – новий пакет озброєння для підтримки нашої армії на полі бою. Друге, я думаю, це запрошення до НАТО. Ми хочемо бути на тому ж рівні, що й інші. Ми отримаємо це запрошення, коли безпекові умови дозволять. Я обговорю з партнерами всі ці речі”, – сказав президент.

Зеленський додав, що третє – безпекові гарантії на шляху до НАТО. Про це сьогодні говоритимуть і за це боротимуться.

Голова ОПУ Андрій Єрмак додав у Telegram, що сьогодні відбудеться перше інавгураційне засідання Ради Україна – НАТО. Також заплановані двосторонні зустрічі з нашими союзниками, на яких говоритимуть про оборону, безпеку, зброю, Формулу миру Президента України Володимира Зеленського.


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