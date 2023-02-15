Політика

Зеленський може зустрітися з Байденом у Польщі, – ЗМІ

15 Лютого 2023 16:53
13
читать на русском →
зеленський, байден

Президент України Володимир Зеленський може відвідати Польщу для зустрічі із своїм американським колегою Джо Байденом.

Про це повідомляє Dziennik Gazeta Prawna.

Польське видання зазначає, що за інформацією джерел, українська сторона вже завершує роботу над візитом Зеленського до Варшави.

При цьому представник МЗС Польщі Лукаш Ясіна не підтвердив візит голови української держави, але зазначив, що на нього, як завжди, чекають у країні.

У виданні наголошують, що Зеленський під час можливої зустрічі з Байденом та президентом Польщі Анджеєм Дудою хоче оголосити деталі своєї формули світу.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
15 Лютого 2023 19:01
8

Російські окупанти ведуть наступальні дії на п’ятьох напрямках, – Генштаб
15 Лютого 2023 17:53
33

Втрати РФ зараз найбільші від початку цієї ганебної війни – ГУР
15 Лютого 2023 17:32
20

Верховний Суд підтвердив законність націоналізації «ПриватБанку»
15 Лютого 2023 16:39
34

Зеленський про ситуацію в Бахмуті: “Складно, тримаються”
15 Лютого 2023 16:01
62

Резніков заявив, що президент попросив його залишитися на посту
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Этот анекдот нужно срочно перевести на все языки стран НАТО
Віталій ПОРТНИКОВ

Письмо миротворцу
Юрій ЛУЦЕНКО

Що відбувається під Бахмутом?
Александр КИРШ

Китай предупредили: труп путина может приплыть не к Си, а к Каспарову
Александр КИРШ

Как пуйло таскало за галстук президента Франции и что из этого вышло
Костянтин НЕМІЧЕВ

Наступ чи ІПСО?
усі думки