Зеленський і Штайнмаєр обговорили оборонну підтримку і формулу миру

Президент Володимир Зеленський обговорив з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром потребу наростити оборонну підтримку України і дипломатичний процес для реалізації української формули миру.

“Обговорили ситуацію на фронті, необхідність нарощування оборонної підтримки України, дипломатичний процес реалізації української формули миру”, – зазначив президент.

Зеленський підкреслив, що Україна цінує ухвалені вже на початку цього року важливі оборонні рішення керівництва Німеччини, а також вагому підтримку в гуманітарній, фінансовій та оборонній сферах із самого початку повномасштабного вторгнення Росії.

Він подякував Німеччині за всебічну допомогу, зокрема, для зміцнення армії, фінансової стабільності та за прихисток українців у важкий період.