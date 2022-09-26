Політика

Зеленський і Рютте обговорили ситуацію на фронті та подальшу підтримку України

26 Вересня 2022 20:28
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зеленський

Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте ситуацію на фронті та подальшу оборонну підтримку України.

“Україна та Нідерланди одностайні: світ має рішуче відреагувати на псевдореферендуми та посилити санкційний тиск на РФ. Скоординували підтримку ініціатив України в рамках ООН”, – написав Зеленський у твіттері.

Президент України назвав розмову з прем’єром Нідерландів продуктивною


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