Зеленський і Рютте обговорили ситуацію на фронті та подальшу підтримку України

Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте ситуацію на фронті та подальшу оборонну підтримку України.

“Україна та Нідерланди одностайні: світ має рішуче відреагувати на псевдореферендуми та посилити санкційний тиск на РФ. Скоординували підтримку ініціатив України в рамках ООН”, – написав Зеленський у твіттері.

Президент України назвав розмову з прем’єром Нідерландів продуктивною

Мав продуктивну розмову з @MinPres. Обговорили ситуацію на фронті та подальшу оборонну підтримку України. 🇺🇦 та 🇳🇱 одностайні: світ має рішуче відреагувати на псевдореферендуми та посилити санкційний тиск на РФ. Скоординували підтримку ініціатив 🇺🇦 в межах ООН. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 26, 2022