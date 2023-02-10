Зеленський і Дуда обговорили порядок денний майбутнього саміту НАТО, розмовляли понад дві години

Президент Володимир Зеленський більше двох годин спілкувався зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою. Зокрема, обговорили порядок денний майбутнього саміту НАТО. Про це повідомляє канцелярія президента Польщі.

Зустріч президентів відбулася у Жешуві, куди Зеленський прилетів з Брюсселя пізно увечері 9 лютого.

Зеленський розповів Дуді про те, що було у Брюсселі, Парижі та Лондоні.

За словами представника канцелярії президента Польщі Марцина Пжидача, Зеленський та Дуда розмовляли понад дві години.

“Розмова стосувалася, зокрема … вибудовування порядку денного майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі. Наступного тижня президент Анджей Дуда зустрінеться з генеральним секретарем НАТО, тому цей обмін думками та інформацією між президентами Польщі та України в контексті цієї діяльності тут дуже важливий” – сказав Пжидач.

Президенти також обговорили поточну ситуацію на фронті та ситуацію з безпекою у регіоні, а також необхідність подальших спільних зусиль для надання військової підтримки Україні у боротьбі з російською агресією.