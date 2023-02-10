Політика

Зеленський і Дуда обговорили порядок денний майбутнього саміту НАТО, розмовляли понад дві години

10 Лютого 2023 09:16
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зеленський, дуда

Президент Володимир Зеленський більше двох годин спілкувався зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою. Зокрема, обговорили порядок денний майбутнього саміту НАТО. Про це повідомляє канцелярія президента Польщі.

Зустріч президентів відбулася у Жешуві, куди Зеленський прилетів з Брюсселя пізно увечері 9 лютого.

Зеленський розповів Дуді про те, що було у Брюсселі, Парижі та Лондоні.

За словами представника канцелярії президента Польщі Марцина Пжидача, Зеленський та Дуда розмовляли понад дві години.

“Розмова стосувалася, зокрема … вибудовування порядку денного майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі. Наступного тижня президент Анджей Дуда зустрінеться з генеральним секретарем НАТО, тому цей обмін думками та інформацією між президентами Польщі та України в контексті цієї діяльності тут дуже важливий” – сказав Пжидач.

Президенти також обговорили поточну ситуацію на фронті та ситуацію з безпекою у регіоні, а також необхідність подальших спільних зусиль для надання військової підтримки Україні у боротьбі з російською агресією.


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