Політика

Зеленського запросили до участі в онлайн-саміті G7, – ЗМІ

16 Лютого 2023 17:44
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Президент Володимир Зеленський може взяти участь в онлайн-саміті Великої сімки 24 лютого.

Про це повідомляє Kyodo із посиланням на джерело в уряді Японії.

За словами джерела, Зеленського на відеосаміт запросив  прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда.

Віртуальна зустріч лідерів G7, аналогічна запланованій на 24 лютого, відбулася 22 лютого 2022 року, її учасники домовилися про введення жорстких санкцій щодо керівництва Росії.

Крім того, онлайн-саміт покликаний підготувати очну зустріч Великої сімки, яка має відбутися у травні у Хіросімі. За словами джерела, на онлайн-зустрічі лідери G7 можуть обговорити, чи потрібно просити президента України приєднатися до очної зустрічі у травні.

Агентство пише, що Зеленський готовий розглянути можливість приїхати до Хіросіми, якщо Японія як організатор запросить його взяти участь у саміті.

За даними джерела агентства, на онлайн-саміті обговорюватимуть продовження підтримки України, нові санкції щодо Росії, а також питання стабілізації світового енергетичного ринку, який продовжує долати кризу через наслідки російського вторгнення в Україну.


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