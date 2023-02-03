Здавати Бахмут ніхто не буде, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що виведення українських військ із Бахмута не буде.

Про це глава держави заявив на пресконференції за підсумками саміту “Україна-ЄС”.

“Здавати Бахмут ніхто не буде. Будемо боротися, скільки можемо. Вважаємо Бахмут нашою фортецею… Якщо буде зброя, а саме далекобійна зброя, ми не тільки не відійдемо від Бахмута, ми почнемо деокуповувати Донбас, який був окупований з 2014 року”, – заявив глава держави.

Зеленський зазначив, що Україна знає конкретні потреби для цього, і подякував всім державам, “які на цьому шляху поруч з нами”.