ЄС розпочав роботу над дев’ятим пакетом санкцій проти РФ

Європейський союз розпочав підготовку дев’ятого пакету санкцій проти Російської Федерації за війну в Україні.

Про це повідомив журналіст “Радіо Свобода” Рікард Йозвяк.

“Він може включати конфіскацію російських активів, заборону на продаж власності та інші деталі, які розглядалися в попередніх раундах. Також Білорусь може знову стати мішенню, оскільки її повністю виключили з попереднього пакету”, – зазначив журналіст.

