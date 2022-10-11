Політика

ЄС розпочав роботу над дев’ятим пакетом санкцій проти РФ

11 Жовтня 2022 15:32
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санкції

Європейський союз розпочав підготовку дев’ятого пакету санкцій проти Російської Федерації за війну в Україні.

Про це повідомив журналіст “Радіо Свобода” Рікард Йозвяк.

“Він може включати конфіскацію російських активів, заборону на продаж власності та інші деталі, які розглядалися в попередніх раундах. Також Білорусь може знову стати мішенню, оскільки її повністю виключили з попереднього пакету”, – зазначив журналіст.


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