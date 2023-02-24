Політика

ЄС не узгодив нові санкції проти Росії через Польщу, яка вимагає їх посилення – Politico

24 Лютого 2023 09:01
41
читать на русском →
санкції

Європейський союз у четвер не зміг підписати довгоочікуваний пакет санкцій проти Росії через заперечення Польщі проти запропонованих обмежень на імпорт синтетичного каучуку, які, на її думку, є недостатньо жорсткими.

Про це пише Politico, повідомляє “Європейська правда“.

Переговори продовжаться у п’ятницю і перетинатимуться з офіційними заходами з нагоди першого року війни, що ставить під сумнів нещодавню обіцянку президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, яку вона дала президенту Володимиру Зеленському в Києві, запровадити 10-й раунд санкцій до цього часу.

Дипломати заявили, що було досягнуто згоди майже щодо всього пакету, але Польща заперечує проти запропонованих обмежень на імпорт синтетичного каучуку, які, на її думку, є недостатньо жорсткими.

Визнаючи, що пакет затримується, Варшава заперечує, що це є проблемою. “Ми не блокуємо санкції. Ми просто хочемо, щоб санкції мали сенс”, – сказав польський чиновник на умовах анонімності.

За словами чотирьох дипломатів ЄС, всі інші пункти були узгоджені.

За словами двох дипломатів, у четвер ввечері Комісія продовжила переговори з деякими країнами ЄС у пошуках компромісу. За словами чотирьох дипломатів, у п’ятницю вранці відбудеться ще одна зустріч послів 27 країн-членів ЄС, щоб спробувати укласти угоду.

Заперечення Польщі стосується запропонованих обмежень на імпорт синтетичного каучуку з Росії. Низка країн закликали до повної заборони, але, намагаючись заспокоїти інші країни, які залежать від цього імпорту, Комісія запропонувала встановити ліміт квоти на рівні 560 000 метричних тонн, сказав один з дипломатів ЄС.

За словами польського чиновника, це навіть більше, ніж поточний імпорт. Хоча кілька дипломатів ЄС заявили, що Польща була найвідвертішим противником цієї квоти, інші також висловили своє невдоволення з приводу винятків для певних компаній. Один з дипломатів ЄС сказав, що запропонована квота “позбавляє санкції сенсу”.

Торговельні дані показують, що імпорт з Росії не перевищував цю квоту протягом останнього десятиліття.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
24 Лютого 2023 11:24
20

Зеленський на Софійській площі вручив нагороди та бойові прапори військовим
24 Лютого 2023 08:41
33

Сили оборони за рік війни знищили майже 147 тисяч окупантів
24 Лютого 2023 08:22
39

Залужний: Основа нашої стійкості – люди
24 Лютого 2023 07:15
57

США оголосять новий пакет військової допомоги Україні на $2 млрд – CNN
24 Лютого 2023 07:11
136

Китай представив свій “мирний план” із 12 пунктів
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Год Новой Украины
Віталій ПОРТНИКОВ

Гітлер у футлярі
Александр КИРШ

Президент Главной страны мира в 80 лет стал Героем
Михайло ФЕДОРОВ

Дії 3 роки. Як Україна отримала місце у світовій історії цифровізації?
Александр КИРШ

В глубинах каждого Байдена сидит Орбан
Александр КИРШ

Село Залужное и страна московия:
поддерживаю новые названия и поясняю
усі думки