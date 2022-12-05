ЄC хоче включити російський сектор дронів у 9-й пакет санкцій проти рф, — Bloomberg

У Європейському Союзі мають намір запровадити обмеження на російський сектор безпілотників у межах нового пакета санкцій проти рф, який планується затвердити наступного тижня.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

За даними видання, ЄС також розглядає обмеження на інші технології та компоненти, які росія використовує у військових цілях; та заходи, спрямовані на подальші послуги, інвестиції, медійний та фінансовий сектори рф.

У новий, дев’ятий, пакет санкцій проти росії ЄС планує включити близько 180 фізичних та юридичних осіб. Про це раніше повідомляв і журналіст «Радіо Свобода» Рікард Джозвяк.

Очікується, що новий пакет санкцій буде офіційно запропонований і обговорений цього тижня. Його хочуть затвердити до зустрічі лідерів ЄС у Брюсселі наступного тижня.