Washington Post: США в січні вважали, що Бахмут впаде. Через три місяці бої тривають

Згідно із секретними документами Пентагону, США ще в січні вважали, що Бахмут ось-ось буде захоплений Росією, проте бої за місто тривають. Про це повідомила газета The Washington Post із посиланням на злиті в мережу американські дані.

Згідно з документами, Вашингтон ще в січні 2023 року попереджав українське командування, що Бахмут незабаром буде оточений та захоплений окупантами, запропонувавши відступити.

Американці говорили, що просування Росії з листопада поставило під загрозу здатність України утримувати Бахмут, а Сили оборони наражатимуться на ризик оточення, якщо не відступлять протягом місяця.

Зазначається, що українське керівництво залишило попередження США поза увагою, заявляючи, що оборона міста підірвала сили Росії, особливо терористичної групи Вагнера.