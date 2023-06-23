Виробник “Ланцетів”, “воєнкори”, Лапін. ЄС оприлюднив деталі 11-го пакета санкцій

Європейський Союз опублікував в офіційному журналі новий санкційний список в межах 11-го пакета, який набирає чинність з 23 червня. Після його запровадження загальна кількість осіб, які перебувають під європейськими санкціями, збільшилась до 1572 людей та 244 компаній/організацій.

Під санкціями, зокрема, опинилась велика кількість російських пропагандистів, зокрема, так званих “воєнкорів”: Олександр Медведєв, Євген Піддубний, Семен Пєгов, Олександра Костєріна (Кошарницька), Ольга Бєлова, Андрій Кондрашов, Михайло Леонтьєв (речник Роснєфті), Ріфат Сабітов, Віктор Синьоок, Борис Яновський, Антон Златопольський, Олександр Сладков.

Потрапив під санкції кремлівський політолог Сергій Караганов, який минулого тижня закликав завдати превентивний ядерний удар по Європі, щоб зламати його волю і добитися перемоги у війні проти України.

У списку також:

судді, які відправили за ґрати Сервера Мустафаєва, Еміра-Усеїна Куку, Нарімана Джеляла;

херсонські та маріупольські музейниці, які віддали окупантам експонати;

кілька російських губернаторів;

чиновники, причетні до викрадення українських дітей на окупованих територіях;

начальник Білоруської залізниці Віктор Морозов;

власник Сибвугілля Артем Усс, який нещодавно втік з-під домашнього арешту в Італії;

гендиректор російської лізингової компанії ГТЛК Євген Дітріх;

російські військові, в тому числі генерал Олександр Лапін.

З-поміж відомих юридичних осіб під санкції потрапили: Zala Aero Group (виробник дронів-камікадзе “Ланцет” і “Куб”), створені на окупованих територіях банки МРБ Банк і ЦМРБанк, телеканал “Звезда”, створений Євгеном Пригожиним “ЧВК Вагнер Центр”, приватна військова компанія “Патріот”, одна з найбільших російських компаній у сфері кібербезпеки Positive Technologies, виробник лазерів для танків ТРІНІТІ тощо.