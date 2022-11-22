Видимі та зростаючі невдачі Росії штовхають її до ескалації війни в Україні, – Шольц

Канцлер Олаф Шольц заявив, що Німеччина має бути готова до ескалації ситуації в Україні, зокрема обстрілу об’єктів інфраструктури.

Про це він сказав на конференції в Берліні, пише Reuters.

“Зважаючи на розвиток війни і видимі та зростаючі невдачі Росії… ми повинні бути готові до ескалації”, – сказав Шольц.

За його словами, ескалація може включати руйнування інфраструктури.

Шольц заявив, що фонд оборони в розмірі 100 мільярдів євро, про який було оголошено після вторгнення Росії, став результатом отриманого уроку для створення оборонних запасів німецьких збройних сил.