Політика

Видимі та зростаючі невдачі Росії штовхають її до ескалації війни в Україні, – Шольц

22 Листопада 2022 19:07
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війна, шольц

Канцлер Олаф Шольц заявив, що Німеччина має бути готова до ескалації ситуації в Україні, зокрема обстрілу об’єктів інфраструктури.

Про це він сказав на конференції в Берліні, пише Reuters.

“Зважаючи на розвиток війни і видимі та зростаючі невдачі Росії… ми повинні бути готові до ескалації”, – сказав Шольц.

За його словами, ескалація може включати руйнування інфраструктури.

Шольц заявив, що фонд оборони в розмірі 100 мільярдів євро, про який було оголошено після вторгнення Росії, став результатом отриманого уроку для створення оборонних запасів німецьких збройних сил.


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