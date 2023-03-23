Влада ПАР проведе консультації із РФ через ордера на арешт Путіна

Міністр ПАР з міжнародних відносин і співробітництва Наледі Пандор заявила, що уряд має обговорити ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна. Також проведуть консультації із РФ.

Про це повідомляє SAfm news.

«Міністр міжнародних відносин і співробітництва Наледі Пандор заявила, що кабінету міністрів належить обговорити видачу Міжнародним кримінальним судом ордера на арешт президента Росії Володимира Путіна», – йдеться в повідомленні.

Також Пандор заявила, що проведуть консультації з РФ.

«Ми вивчимо положення нашого законодавства, проведемо, мабуть, обговорення в кабінеті міністрів, а також з нашими колегами в РФ для того, щоб визначити, як далі діяти», – сказала Пандор.