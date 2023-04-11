Вірменія та Азербайджан звинувачують одне одного в обстрілах і заявляють про втрати

Вірменія та Азербайджан звинувачують одне одного в обстрілах на кордоні. Обидві сторони повідомляють про загиблих і поранених.

Про це йдеться в заявах Міністерства оборони Вірменії та Міністерства закордонних справ Азербайджану.

Міноборони Вірменії заявило, що 11 квітня близько 15:00 за київським часом збройні сили Азербайджану відкрили вогонь по їхніх військових, які проводили інженерні роботи в районі громади Тег.

Приблизно о 16:30 на цьому ж напрямку азербайджанські підрозділи застосували міномети, стверджують у Вірменії. У вірменському відомстві зазначили, що їхні військові відкрили вогонь у відповідь.

Водночас МЗС Азербайджану заявило про «чергову провокацію Вірменії». В азербайджанському відомстві розповіли, що вірмени відкрили інтенсивний вогонь по позиціях армії Азербайджану, розташованих у напрямку Лачинського району.

Обидві сторони повідомляють про загиблих і поранених. Подробиці обіцяють надати пізніше.

Азербайджанці заявили, що станом на 18:40 вірмени продовжували обстріл із мінометів та важкого озброєння. Вірмени писали, що ситуація на передовій «залишається порівняно стабільною».