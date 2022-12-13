Політика

Війна продовжить підривати геополітичні кампанії Путіна по всьому світу, – ISW

13 Грудня 2022 07:34
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війна

Президент Росії Володимир Путін продовжує виснажувати свій бюджет на війну в Україні, і в процесі цього йому доведеться припинити фінансування інших міжнародних чи внутрішніх кампаній.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Російські сили перекидають обладнання та персонал з інших зон конфліктів, таких як Сирія та Нагірний Карабах, та можуть відмовитись від інших бойових дій та операцій м’якої сили на користь продовження затяжної війни в Україні.

Однак Путін, як і раніше, не бажає жертвувати своїми геополітичними ініціативами в короткостроковій перспективі та ризикує зіткнутися з фінансовим скрутним становищем, в якому він не зможе збалансувати максималістські цілі в Україні зі своїми глобальними кампаніями з проєктування влади.

Путін, наприклад, продовжував спроби відновити позиції Росії в Центральній Азії, без успіху запропонувавши створити тристоронній союз між Росією, Казахстаном та Узбекистаном наприкінці листопада та під час засідання Вищої Євразійської економічної ради у Бішкеку.

Витрати Путіна на регіональні ініціативи “м’якої сили” вже засмутили кількох відомих провоєнних блогерів, які критикували Кремль за виділення майже 95 млн доларів на розвиток російськомовних шкіл у Таджикистані, не забезпечуючи при цьому російські сили на полі бою.

Військкори вважають, що Кремль неефективно використовує свою м’яку силу в Таджикистані, що ще більше ставить під сумнів необхідність таких витрат.

Ключові висновки аналітиків ISW

  • Російські сили продовжують формувати та консолідувати свій склад сил на сході України, щоб зміцнити оборону від українських контрнаступів поблизу кордону Харківсько-Луганської області та підтримати обмежені наступальні зусилля у Донецькій області.
  • Міністерство оборони Росії офіційно спростувало чутки про те, що начальника Генерального штабу Росії генерала армії Валерія Герасимова було або скоро буде замінено.
  • Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна має намір продовжити контрнаступ узимку після того, як сильні морози дозволять вести маневрову війну.
  • Високопоставлені урядовці США, можливо, коригують свої оцінки здібності та намірів України проводити контрнаступальні операції цієї зими.
  • Російські сили продовжували обмежені наземні атаки в районі Сватового та Кремінної, тоді як українські сили завдавали ударів по тилах у Луганській області.
  • Російські сили продовжували наземні атаки в районах Бахмут та Авдіївка-Донецьк та вели оборонні операції на південний захід від Донецька.
  • Українські сили продовжували завдавати ударів по російських військових об’єкта= та логістичним вузлам уздовж найважливіших наземних комунікацій на півдні України.
  • Російські війська зміцнюють північні пляжі Криму вздовж узбережжя Чорного моря.
  • Російським силам може вистачати інфраструктури для підтримки своїх військ у Криму.

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