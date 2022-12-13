Війна продовжить підривати геополітичні кампанії Путіна по всьому світу, – ISW

Президент Росії Володимир Путін продовжує виснажувати свій бюджет на війну в Україні, і в процесі цього йому доведеться припинити фінансування інших міжнародних чи внутрішніх кампаній.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Російські сили перекидають обладнання та персонал з інших зон конфліктів, таких як Сирія та Нагірний Карабах, та можуть відмовитись від інших бойових дій та операцій м’якої сили на користь продовження затяжної війни в Україні.

Однак Путін, як і раніше, не бажає жертвувати своїми геополітичними ініціативами в короткостроковій перспективі та ризикує зіткнутися з фінансовим скрутним становищем, в якому він не зможе збалансувати максималістські цілі в Україні зі своїми глобальними кампаніями з проєктування влади.

Путін, наприклад, продовжував спроби відновити позиції Росії в Центральній Азії, без успіху запропонувавши створити тристоронній союз між Росією, Казахстаном та Узбекистаном наприкінці листопада та під час засідання Вищої Євразійської економічної ради у Бішкеку.

Витрати Путіна на регіональні ініціативи “м’якої сили” вже засмутили кількох відомих провоєнних блогерів, які критикували Кремль за виділення майже 95 млн доларів на розвиток російськомовних шкіл у Таджикистані, не забезпечуючи при цьому російські сили на полі бою.

Військкори вважають, що Кремль неефективно використовує свою м’яку силу в Таджикистані, що ще більше ставить під сумнів необхідність таких витрат.

Ключові висновки аналітиків ISW

Російські сили продовжують формувати та консолідувати свій склад сил на сході України, щоб зміцнити оборону від українських контрнаступів поблизу кордону Харківсько-Луганської області та підтримати обмежені наступальні зусилля у Донецькій області.

Міністерство оборони Росії офіційно спростувало чутки про те, що начальника Генерального штабу Росії генерала армії Валерія Герасимова було або скоро буде замінено.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна має намір продовжити контрнаступ узимку після того, як сильні морози дозволять вести маневрову війну.

Високопоставлені урядовці США, можливо, коригують свої оцінки здібності та намірів України проводити контрнаступальні операції цієї зими.

Російські сили продовжували обмежені наземні атаки в районі Сватового та Кремінної, тоді як українські сили завдавали ударів по тилах у Луганській області.

Російські сили продовжували наземні атаки в районах Бахмут та Авдіївка-Донецьк та вели оборонні операції на південний захід від Донецька.

Українські сили продовжували завдавати ударів по російських військових об’єкта= та логістичним вузлам уздовж найважливіших наземних комунікацій на півдні України.

Російські війська зміцнюють північні пляжі Криму вздовж узбережжя Чорного моря.

Російським силам може вистачати інфраструктури для підтримки своїх військ у Криму.