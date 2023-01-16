У понеділок, 16 січня, із робочим візитом в Україну прибула заступник держсекретаря США Венді Шерман. У ході візиту вона провела зустрічі з прем’єр-міністром Денисом Шиигалем та керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Шерман взяла участь у брифінгу для делегації Сполучених Штатів, який присвячений протистоянню України до повномасштабного вторгнення Росії.

Під час нього Єрмак повідомив американських партнерів про основні події, що відбуваються в Україні та навколо її кордонів через агресію РФ. Він також подякував США за підтримку України у боротьбі за незалежність та територіальну цілісність.

“Українці ніколи не забудуть про ту допомогу та підтримку, яку надають нам США, американський народ, уряд, Президент та Конгрес”, – заявив Єрмак, наголосивши на важливості лідерства США в об’єднанні міжнародної коаліції.

Час брифінгу представники української розвідки та командувачі військ оперативних напрямів проінформували делегацію зі США про актуальну ситуацію на фронті та потреби підрозділів сил оборони.

Також американська делегація заслухала доповіді про роботу ППО з відображення ракетних атак РФ і наслідки ракетних влучень під час новорічних свят та 14 січня та обговорили питання про відновлення пошкоджених енергооб’єктів та заходи, що вживаються для їхнього захисту від повітряних атак ворога.

Крім того, Шерман під час зустрічі з українським прем’єром обговорила ключові виклики, пов’язані з агресією Росії. Зокрема, підтримку людей, які постраждали від війни, відновлення енергетики після обстрілів, фінансову підтримку.