Політика

В Угорщині закликали Україну до переговорів з РФ

27 Липня 2023 20:50
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Угорщина

Голова адміністрації прем’єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш наголосив, що контрнаступ українських Сил оборони нібито “провалився” і закликав сісти за стіл переговорів. Про це повідомляє угорська служба “Радіо Свобода“.

За його словами, український контрнаступ “станом на зараз не показав жодних значних результатів”: Україна звільнила “лише” 200 квадратних кілометрів території, але Росія “захопила приблизно стільки ж на Донеччині й Харківщині”.

Очільник адміністрації Орбана наголосив, що що “навіть за найконсервативнішими підрахунками” в російсько-українській війні загинули й зазнали поранень щонайменше 310 тисяч людей, причому більше – з боку Росії, хоча в неї більші резерви, ніж в України.

“Усе це разом вказує на те, що позиція угорського уряду є обґрунтованою, коли він закликає до припинення вогню і якнайшвидшого початку мирних переговорів”, – додав Гуйяш.


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