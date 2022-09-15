В оточенні Путіна після 24 лютого шириться алкоголізм через стрес і вплив санкцій, – росЗМІ

Зловживають алкоголем міністри, їхні заступники, навіть деякі віце-прем’єри, працівники адміністрації президента та Радбезу, частина керівників держкорпорацій, губернатори

Про це пише “Медуза”, з посиланням на джерела у Кремлі.

На тлі війни в Україні російські чиновники стали набагато частіше та значно більше пити алкоголь. Особливо турбує Путіна стан “деяких людей із його ближнього кола”, наголосили джерела.

“«Люди з лютого так знімають стрес. Міністри, їхні заступники, навіть деякі віце-прем’єри, працівники адміністрації президента та Радбезу, частина керівників держкорпорацій, губернатори”, – розповідає один із співрозмовників.

Він також зазначив, що основна причина цього “стресу” пов’язана з реальними збитками, завданими Росії вторгненням та санкціями, – тоді як Путін нібито вважає, що з цими труднощами чиновники мають легко справлятися.

Як раніше повідомлялось, про те, що президент вирішив розпочати повномасштабну війну з Україною, до 24 лютого серед російських чиновників не знав майже ніхто, тому багато хто з них у перші місяці війни був у повній розгубленості і “не знали, що робити”.

“Присіли [у лютому] на стакан. Хтось втягнувся”, — резюмував один із співрозмовників.

При цьому двоє інших інформаторів, близьких до Кремля, зазначають, що за їхніми спостереженнями провали Росії на фронті ніяк не впливають на ставлення чиновників і топ-менеджерів до алкоголю: “У них своя війна, свої проблеми”.

Джерела “Медузи” вважають, що ситуація із вживанням алкоголю серед вищих російських керівників та чиновництва стала турбувати Путіна, оскільки “дисципліна почала страждати”: “Хтось пропадає перед важливим заходом, хтось невиразно і плутано доповідає. Це вже бачить широка публіка”.

Співрозмовники вважають, що Путін не збирається звільняти тих, хто провинився: “Поки будуть лише натяки та м’які вимоги”. Проте ситуація може змінитися: кілька років тому один із російських губернаторів уже втратив свою посаду саме через алкозалежність.

Сам Путін, як стверджується у ЗМІ, зараз майже не п’є (на відміну від студентських років). Але, наприклад, він публічно розповідав, як одного разу відзначав свій день народження з головою КНР Сі Цзіньпіном: “Не приховуватиму, випили по чарці горілки, просто нарізали якусь ковбасу”.