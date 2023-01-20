Україні буде дуже складно витіснити війська РФ зі всієї території в 2023 році – Міллі

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів армії США генерал Марк Міллі заявив, що військовими засобами витіснити росіян з окупованих територій України цього року буде дуже важко.

Про це він сказав після зустрічі Контактної групи підтримки України на німецькій авіабазі Рамштайн.

“Військовим чином буде надзвичайно важко вигнати російські сили з території України впродовж цього року. Я не кажу, що це неможливо, або що цього не станеться, але це надзвичайно важко. Потрібно стабілізувати фронт і я думаю це залежатиме від навчання, від доставки обладнання і я думаю, що Україна може проводити наступальні операції на тактичному і стратегічному рівні”, – сказав Міллі.

За його словами, з військової точки зору зараз дуже важкі умови, а лінія фронту розтягнулася на величезну територію.

“Лінія фронту йде від Харкова до Херсона і вона більш-менш статична, за виключенням Соледара, Бахмута. Це величезна територія і там залишається багато російських сил, які окупували Україну”, – сказав Міллі.