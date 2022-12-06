Україна та Молдова домовилися співпрацювати щодо ППО, — Шмигаль

Прем’єр-міністри України та Молдови домовилися співпрацювати в питаннях протиповітряної оборони, а також покращити прикордонний контроль.

Про це повідомляється на Урядовому порталі.

Також глави урядів погодилися підтримувати співпрацю та діалог у питаннях миру й безпеки в Придністровському районі Молдови.

«Вчора [5 грудня] під час чергової масованої атаки молдовська енергосистема зазнала колосальних перенавантажень. Це буде повторюватися знову і знову. Аж поки подолаємо ворога, звільнимо українські землі та змусимо росію відповісти за свої злочини», — наголосив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Крім того, Україна та Молдова продовжать знімати адміністративні та процедурні бар’єри для вільнішого руху людей і товарів між країнами. А також очікується, що до середини 2023 року буде укладена угода про будівництво автомобільного мосту через Дністер на спільному кордоні.

«Активізуємо формат діалогу в трикутнику Україна-Молдова-Румунія. Для цього у 2023 проведемо зустріч керівників урядів трьох держав. Створюємо двосторонню робочу групу для координації інтеграції України та Молдови до ЄС», — повідомив Шмигаль.