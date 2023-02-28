Політика

Україна стане членом НАТО, але у довгостроковій перспективі, – Столтенберг

28 Лютого 2023 15:16
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НАТО варто підтримувати Україну, наразі важливо, щоб Україна перемогла.

Про це заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг, повідомляє Daily Mail.

“Союзники по НАТО погодилися, що Україна стане членом нашого Альянсу, але водночас це довгострокова перспектива”, – сказав він.

За словами Столтенберга, “зараз питання полягає в тому, щоб Україна перемогла як суверенна незалежна держава, і тому нам потрібно підтримувати Україну”.

Він вважає, що коли російсько-українська війна закінчиться, “ми повинні переконатися, щоб історія не повторилася”.


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