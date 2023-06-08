Політика

Україна скерувала ноту до Єврокомісії через активізацію співпраці Угорщини з Росатомом

8 Червня 2023 21:47
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Угорщина

Україна скерувала ноту до Європейської комісії щодо можливої активізації співпраці ЄС в атомній енергетиці з РФ, зокрема надання дозволу Угорщині на добудову АЕС.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Це стосується дозволу, який отримав Росатом від Єврокомісії, на подальшу участь у добудові єдиної угорської атомної електростанції “Пакш”.

Шмигаль назвав Росатом частиною “путінського режиму, який підтримує його терористичні дії та наражає на небезпеку ядерні об’єкти”. І наголосив на підриві Каховської ГЕС та окупації Росією Запорізької АЕС.

Українська сторона очікує, що Єврокомісія перегляне рішення про продовження будівництва АЕС в Угорщині у співпраці з російською атомною компанією. Також Україна закликає посилити санкції Європейського Союзу проти Росії у сфері атомної енергетики.


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