Політика

Україна отримає від США новий пакет військової допомоги на 500 млн доларів

20 Лютого 2023 12:32
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сша, допомога

Україна отримає від США новий пакет військової допомоги вартістю 500 млн доларів. Його оголосять у вівторок, 21 лютого.

Про це заявив президент США Джо Байден на брифінгу з Володимиром Зеленський.

“Анонсований сьогодні пакет включає боєприпаси для HIMARS та гаубиць, Javelin, протитанкові системи, системи повітряного спостереження, щоб захистити український народ від бомбардувань”, – сказав американський лідер.

Байден також перерахував зобов’язання щодо постачання озброєнь в Україну: понад 700 танків, тисячі броньованих машин, тисяча артилерійських систем, понад 2 млн артснарядів тощо.

“Пізніше цього тижня ми оголосимо про додаткові санкції проти еліт та компаній, які намагаються ухилитися від санкцій”, – додав президент США.

Лідер зазначив, що завдяки двопартійній підтримці у Конгресі, цього тижня США виділять мільярди бюджетної допомоги, щоб допомогти у забезпеченні базових послуг для українських громадян.


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