Політика

Україна навряд чи отримає запрошення до НАТО на саміті у Вільнюсі, – посол США

9 Червня 2023 19:47
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нато

Амбасадорка Сполучених Штатів при НАТО Джуліана Сміт вважає, що Альянс навряд схвалить рішення про запрошення України до НАТО на липневому саміті у Вільнюсі.

Про це вона розповіла в інтерв’ю виданню Politico.

“Я думаю, що союзники зараз згодні з тим, що запрошення малоймовірне, поки вони (українці) беруть участь у повномасштабній війні”, – зазначила Сміт.

Однак вона додала, що Альянс прагне запевнити Україну в довгостроковій підтримці й намагається знайти спосіб продемонструвати це у Вільнюсі.

“Ми хочемо дати зрозуміти президенту Зеленському, якщо він приїде особисто, що ми глибоко зацікавлені в довгострокових відносинах з Україною і шукаємо способи визнати все, чого вони досягли, і що наша підтримка не зникне”, – розповіла Сміт.

Вона зауважила, що між запрошенням України до членства й рішенням Бухарестського саміту НАТО “існує безліч варіантів”, і додала, що корисну роль в обговореннях цього питання зіграла остання зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО в Осло.

“Ми набагато ближче до єдиного рішення, ніж три-чотири місяці тому”, – підсумувала вона.


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