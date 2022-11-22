Політика

Україна й Іран провели зустріч щодо безпілотників, які Тегеран передає росії

22 Листопада 2022 20:28
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іран

Експерти з України й Ірану зустрілися, щоб обговорити звинувачення щодо використання росією ударних безпілотників іранського виробництва проти України.

Про це в коментарі CNN заявив речник українського МЗС Олег Ніколенко.

“Така експертна зустріч (між Україною й Іраном) таки відбулася. Я не можу розголошувати подробиць, але можу запевнити, що українська сторона продовжує вживати найрішучіших заходів, щоб не допустити використання росією іранської зброї для війни проти України”, – сказав він.

За словами Ніколенка, Україна повідомила Ірану, що наслідки співучасті в російській агресії будуть неспівмірними з потенційними вигодами від співпраці з росією.

За даними американських чиновників, росія отримала від Тегерана сотні безпілотників, які були використані для смертельних атак в Україні.

Раніше представник місії Ірану в ООН повідомив, що Тегеран запросив в України «спільну зустріч експертів» для обговорення питання передачі іранських дронів-камікадзе росії під час її агресії проти України.


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